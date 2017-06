Edílson e Maicon participam de jogo-treino dos reservas do Grêmio

Preparação

O Grêmio iniciou a semana com um treino coletivo para os jogadores que não atuaram na vitória sobre o Vasco. Edílson e Maicon, que participaram de alguns minutos da partida no último domingo, atuaram sem restrições em toda a duração do jogo-treino com o time Sub-20 desta segunda-feira (5), no CT Luiz Carvalho. Os titulares ficaram realizando trabalhos de recuperação física.

Os reservas do Grêmio fizeram 3 a 0. Everton, duas vezes, e Fernandinho, em cobrança de falta, marcaram os gols da equipe. O técnico Renato Portaluppi observou a atividade.

Os reservas atuaram com Bruno Grassi; Edilson, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo e Bressan; Kaio, Jailson e Maicon; Everton, Beto da Silva e Fernandinho. Gastón Fernandez ficou na academia com os demais titulares.

O time sub-20 jogou com Leo; Pivô, Marcão, Gabriel Silva e Gui Guedes; Ancheta, Machado, Patrick e Raphael; Jadson e Dionathã.

Luan e Marcelo Oliveira, realizando trabalho de recuperação física, correram ao redor do gramado do CT.

