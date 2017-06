Leonardo Oliveira: Grêmio venceu sem brilho, mas isso serve de alicerce para a campanha

Opinião

Não foi a melhor atuação do Grêmio nesta retomada pós-queda no Gauchão. Perto das apresentações recentes contra Botafogo, Atlético-PR e Fluminense, ficou abaixo em termos de brilho. Mas o 2 a 0 no Vasco mostrou o quanto o time está forte, tanto no aspecto físico quanto no mental.

Contra um adversário que veio fechado, para empatar, o Grêmio soube buscar o resultado. Quando o Vasco saiu para o enfrentamento, igualmente encontrou pela frente um rival de futebol sólido.

Para fechar a tarde de entusiasmo dos gremistas que foram à Arena, o segundo gol foi digno de pelada. Houve linha de passe na área, com um toque de calcanhar de Gata Fernández para Luan só empurrar a bola.



Talvez esse lance tenha sido um prêmio depois de 90 minutos em que a torcida sofreu com as dificuldades de um jogo parelho. Aliás. uma campanha se constrói também com atuações medianas que rendem vitórias.