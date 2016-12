Leonardo Oliveira: o destino dos emprestados que voltam ao Inter

Opinião

A nova direção do Inter já encaminha o futuro de alguns dos emprestados que voltam ao Beira-Rio. A lista, incluindo D'Alessandro, tem 14 nomes. O reaproveitamento, me adiantou um dos envolvidos no processo de análise, será pequeno. Até porque é preciso enxugar o grupo antes de incluir mais nomes. A situação financeira do clube obrigará o vice de futebol Roberto Melo a uma reengenharia na folha salarial. Alguns casos já estão definidos.

O centroavante Maurides se mudará outra vez para a Europa. Sua saída está próxima de ser definida. O atacante Mike será emprestado mais uma vez. Suas atuações pelo Oeste no Paulistão elevaram sua cotação. Há vários clubes interessados, e essa é uma posição já preenchida no grupo. Os volantes Bertotto e Silva devem seguir o mesmo caminho. Há excesso de volantes no Beira-Rio, é a posição com mais nomes, e o garoto Charles será integrado ao profissional. Bruno Baio, de volta do Criciúma, também não ficará. Aylon, Ariel e Brenner ainda ocupam armários no vestiário e fazem a função para qual acaba de chegar Roberson.

A lista conta ainda com Muriel, que pretende seguir no Bahia, Thales, zagueiro, João Afonso, Taiberson, Cassiano e Rivaldinho. A direção usa o discurso político de que todos estão em avaliação por Antonio Carlos, mas nenhum deles deve seguir no Beira-Rio. Cláudio Winck será reavaliado, mas seu retrospecto recente não foi satisfatório. O meia Alex Santana teve boa participação no acesso do Guarani-SP à Série B e, como o vice de futebol Roberto Melo o conhece da base, será observado.

