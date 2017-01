Alvo do Corinthians, mais um titular do Inter revela desejo de ficar no Beira-Rio para jogar a Série B

Quer ficar!

O zagueiro Ernando foi um dos titulares absolutos do Internacional na campanha que culminou com o rebaixamento para a Série B. Após a queda, o Corinthians manifestou interesse em contar com o jogador. O atleta, no entanto, quer ficar no Beira-Rio.

– Houve procura de clubes de São Paulo, entre eles o Corinthians, mas o jogador quer ficar no Inter – disse ao Blog Gre-Nal o representante de Ernando, o ex-atacante Roni, que teve passagens por São Paulo, Goiás, Fluminense, Flamengo, Atlético-MG, entre outros clubes.

No entendimento de Ernando, como ele fez parte do grupo que caiu para a segunda divisão, o mais justo seria ficar para reconduzir o clube à elite.

– Ele entende que tem a sua parcela de culpa – completa Roni, que, como jogador, participou da conquista da Série B de 2006 pelo Atlético-MG.

Atualmente, o Inter tem no grupo os zagueiros Paulão, Ernando e Eduardo. Alan Costa deve ser anunciado nos próximos dias pelo Vitória. A direção tenta contratar Klaus, do Juventude, e Neris, do Santa Cruz. Além disso, o garoto Léo Ortiz, que vai completar 21 anos nesta terça (3), deve ser alçado do time B para o grupo principal.

