Após rescindir com o Inter, Alex fará pronunciamento nesta quarta-feira

Alex se pronunciará pela primeira vez após rescindir o seu contrato com o Inter. Está marcada para o fim da tarde desta quarta-feira, ao lado do presidente Marcelo Medeiros, uma entrevista coletiva do meia no CT Parque Gigante.



O Inter anunciou a decisão na noite desta terça-feira, antes da reapresentação do grupo para a temporada de 2017. O acordo com o jogador se estendia até 18 de julho deste ano.



Na nota publicada em seu site oficial, o Inter agradeceu ao jogador pelo profissionalismo:



— O Internacional agradece Alex pelo talento, dedicação e profissionalismo demonstrados nos oito anos em que vestiu a camisa vermelha, tendo a certeza de que seus gols e sua contribuição serão pra sempre valorizados como merece um ídolo colorado e um dos jogadores mais vitoriosos da história do Clube.



