Inter organiza mobilização para ajudar Rolante

Solidariedade

O Inter se mobiliza para ajudar a população de Rolante. O município do Vale do Paranhana sofreu, na madrugada desta sexta-feira, uma grave enchente, após o rompimento de um açude no Rio Mascarada, que desaguou no Rio Rolante. Através dos consulados da região, o clube organiza a arrecadação de materiais de higiene e limpeza, alimentos, água, roupas de cama, colchões e móveis.

São três pontos de coleta em três cidades do Vale do Paranhana. Em Rolante, as doações podem ser feitas no Corpo de Bombeiros Voluntários, na Rua Coronel João Link, 545. Em Taquara, na sede do Consulado Colorado, na Rua Rio Branco, 1270, sala 3. Já em Parobé, as entregas serão no Consulado Colorado, na Rua João Mosmann, 97, no Centro.

Leia mais:

Moradores de Rolante e municípios da Região Metropolitana estão sem luz devido aos temporais

"Tivemos que arrebentar o forro e subir para o teto", conta atingido por enchente em Rolante

"Rolante tem cheias recorrentes, nunca com essa magnitude", afirma prefeito



Cerca de 300 pessoas ficaram desabrigadas após a enchente, que devastou a localidade de Alto Rolante. A cidade chegou a ficar isolada devido à interrupção da ERS-239, principal via de acesso a Rolante.

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES