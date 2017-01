Leonardo Oliveira: o Inter paga por seus equívocos no caso William 

Opinião

Não estou entre os que crucificam William por recusar a proposta de renovação do Inter. Por uma simples razão: o próprio Inter criou essa situação e abriu a porta para que os alemães do Wolfsburg fizessem a cabeça do lateral-direito.

Uma visita ao histórico de renovações de William deixa a impressão de que o clube apostava com timidez no guri. Em novembro 2012, renovou com ele por três anos. Em abril de 2015, sete meses antes do fim do vínculo e com William já titular afirmado de Diego Aguirre, o Inter antecipou a renovação e assinou por mais três anos. A questão que fica é: por que não um contrato de cinco anos?

O staff do jogador garante que, apesar do ouro olímpico, o jogador não foi procurado em 2016 para conversar. A proposta alemã veio em dezembro. Desgostou William também o fato de alguns guris terem sido chamados para rever contratos, e ele, não. Casos de Ferrareis, Artur e Dourado, medalhista assim como ele.