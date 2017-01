Princesa do Solimões x Inter não tem estádio definido: "Hoje, Gilbertão não teria condições"

"Grama e iluminação defasadas"

Previsto para acontecer dia 8 ou 15 de fevereiro, o confronto entre Inter e Princesa do Solimões, pela Copa do Brasil, ainda não tem estádio definido para ser sediado. De acordo com o presidente do clube amazonense, Modesto Alexandre, o estádio da cidade, o Gilbertão, está sem condições de receber o jogo e precisaria de reparos.

— O Princesa tem o mando de campo. O estádio é administrado pela prefeitura. Como houve troca de governo, estamos esperando uma posição do administrador (para saber) se o Gilbertão está apto para realizar o evento aqui. A princípio, a torcida quer que o jogo seja realizado aqui. Me falaram que vai ser o jogo da TV. Aí tem que ver iluminação, uma série de coisas. Hoje, não tem iluminação na área externa do estádio e dentro está defasada. Tem uns 18 refletores queimados — disse, em entrevista ao Hoje nos Esportes.

Modesto também relatou que o gramado não está próprio para receber partidas devido a jogos de fim de ano promovidos no estádio.

— Se o jogo fosse daqui a 10 dias, não teria condições de ser no Gilbertão. Chove muito, a grama está muito machucada. Tem que fechar o estádio. Está tendo jogo de confraternização. Isso é fato. Então eu vou esperar a decisão de um laudo do administrador do estádio e da prefeitura para encaminhar à Federação Amazonense — afirmou.

Como alternativa ao Gilbertão, o presidente do Princesa cogita o Estádio da Colina, em Manaus, já que a Arena da Amazônia, construída para a Copa do Mundo, "seria o segundo plano porque é muito caro (jogar lá)".

