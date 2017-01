Uendel é apresentado e comemora acerto com o Inter: "Mexe com o coração"

Reforço

O novo titular da lateral esquerda do Inter foi, enfim, oficializado e apresentado. Uendel, 28 anos, comprado ao Corinthians por R$ 3,5 milhões, assinou contrato com o Beira-Rio até dezembro de 2019. Desde o final de semana em Porto Alegre, Uendel já participava dos treinos com o elenco de Antônio Carlos Zago no hotel Vila Ventura, em Viamão.

Elogiado pelo técnico da Seleção Brasileira, Tite, que foi seu treinador no Parque São Jorge, Uendel chega para defender uma função que tem sido um problema para os colorados.

Desde a saída de Kleber, titular do time bicampeão da Libertadores de 2010, ninguém consegue se firmar na posição. Nas últimas temporadas, oito jogadores já passaram pela "camisa 6": Fabrício, Alan Ruschel, Geferson, Artur e Raphinha — além de Alex, Ernando e Ceará.

— Desde a primeira conversa com ele mostrou interesse em jogar no Inter. Viu que resgatar o Inter da Série B é um grande desafio para um jogador que está no auge de sua carreira — afirmou o vice de futebol do Inter, Roberto Melo. — Ele vem de uma família colorada e comentou que jogar no Inter mexe com o seu coração — completou o dirigente.

Uendel contou ter sido procurado pelo Inter em 16 de dezembro, na tarde do chá de fraldas da sua filha, que nascerá daqui a duas semanas. Depois, um primeiro encontro cara a cara com a direção, em 26 de dezembro, em meio às férias do jogador, em Gramado.

— Não foram poucos os motivos que me fizeram sair do Corinthians para vir para o Inter. Era um dos capitães do time e tinha mais dois anos de contrato. Além disso, o salário é quase o mesmo. E eu disse isso mesmo ao Melo: o Inter mexe com o meu coração. Não era torcedor do Inter na infância, mas cresci em uma família colorada e sei o que isso significa — disse Uendel, que recebeu a camisa com o seu nome às costas de dois associados do Inter.

O jogador destacou que o clube precisará se impor nas partidas da Série B:

— Para se destacar, o jogador precisa que o coletivo esteja forte. Já senti isso em Viamão. Já joguei a Série B, é um campeonato difícil, com algumas viagens longas e equipes de qualidade, como Goiás, os pernambucanos, os gaúchos e os catarinenses. Mas somos o maior clube na B e temos de entrar com um espírito vencedor em todos os jogos.

Natural de Sombrio, logo que o Rio Grande do Sul vira Santa Catarina, Uendel voltou a comentar sobre a alegria em vestir a camisa do Inter.

— É um motivo de orgulho para a minha família eu estar aqui hoje — relatou.

Em recente entrevista a ZH, Tite declarou sobre o novo reforço do Inter:

— Uendel não é um jogador que te dá profundidade, ele não vai receber um lançamento longo, para pegar a bola e ter a velocidade de uma transição, mas te dá muita qualidade técnica. Em termos de marcação, ele desenvolveu um senso defensivo muito forte. Aprendeu muito devido a sua origem no meio-campo, aprendeu a trabalhar em linha de quatro e a fechar a cobertura do zagueiro, do lado contrário de onde está a bola. Mas precisa ser constantemente trabalhado no cabeceio, para que essa situação possa ficar bem marcada.

O novo lateral-esquerdo do Inter respondeu sobre os ensinamentos de Tite:

— Aprendi muito com o Tite em um ano e meio. Cresci muito trabalhando com ele. Tite é detalhista e foi muito importante na minha carreira.

Uendel deverá jogar por alguns minutos no treino deste sábado, às 16h30min, contra o Inter de Lages, em Viamão.

