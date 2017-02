Brenner pede Inter ligado desde o começo contra o Oeste

Atenção total

O Inter entra em campo nesta quarta-feira, às 21h45min, em um jogo perigoso no Beira-Rio. Contra o Oeste, pela Copa do Brasil, a equipe de Antônio Carlos Zago realiza um jogo único pela segunda fase. Perigoso, portanto, já que uma eventual derrota eliminará os gaúchos e um empate levaria o confronto para as penalidades.



Atacante que vem conquistando a confiança do técnico pelos gols marcados, Brenner muito provavelmente estará em campo. E ele garante estar consciente dos riscos que o regulamento da competição oferece:

— Sabemos que não podemos bobear. É apenas um jogo, então temos que colocar em vantagem o fator casa, torcida, Beira-Rio, entrar ligados desde o começo para a gente não ser surpreendido.



O provável status de titular, ao menos no compromisso desta quarta, Brenner atribui não somente aos gols que marcou. Para o atacante, há uma grande importância a sequência.

— Em um ano não é possível que o jogador possa ficar ruim ou ficar bom. Foi questão de sequência. Me deram oportunidade. Ano passado, joguei depois de seis meses. Foi complicado para mim, estava sem ritmo, faltou isso naquela época. Então, este ano, a questão da confiança também foi muito importante.



