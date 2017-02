Inter confirma contratação do atacante William Pottker

Novo 9

O Inter confirmou, no final da tarde desta quinta-feira, a compra de William Pottker. O atacante ficará na Ponte Preta até o final do Campeonato Paulista. Ele assinará vínculo por quatro temporadas.

Aos 23 anos, Pottker se destacou no cenário nacional ao ficar com a artilharia do Brasileirão 2016, pela própria Ponte: foram 14 gols. Nascido em Florianópolis, o jogador começou a carreira no Figueirense e passou também por Gandzasar, da Armênia, Red Bull Brasil, Sporting Braga, de Portugal e Linense, antes de chegar a Campinas.

O vice de futebol colorado, Roberto Melo, dará uma entrevista coletiva nesta sexta-feira para falar sobre a negociação e a compra de Pottker. Neste ano, o centroavante anotou quatro gols em quatro jogos com a Ponte Preta.

