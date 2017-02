Inter e Independiente finalizam troca de documentos e Victor Cuesta será oficializado até sábado  

Refuerzo

Na Argentina, Inter e Independiente finalizam a documentação da venda de Victor Cuesta para que o zagueiro possa embarcar para Porto Alegre e ser apresentado como o novo jogador colorado. O diretor de futebol do Inter, Jorge Macedo, está em Avellaneda desde a quinta-feira definindo os trâmites para a compra do capitão do Independiente, de 28 anos de idade.

A documentação deverá ser finalizada até esse sábado e Cuesta poderá ser oficializado como jogador do Inter já nesse final de semana. O jogador ainda não tem chegada prevista a Porto Alegre, mas é possível que seja apresentado pelo clube até mesmo em meio ao feriado de Carnaval.

Leia mais:

Venda de ingressos para o Gre-Nal começa nesta sexta-feira

Presença de D'Alessandro contra o Brasil-Pel será decidida nesta sexta-feira

Futebol feminino está de volta ao Inter



– Está tudo certo (entre os dois clubes). Creio que Victor Cuesta viajará ao Brasil assim que toda a documentação seja assinada – disse a ZH o vice-presidente do Independiente, Carlos Montaña.

Após uma longa negociação a respeito do parcelamento na compra de parte dos direitos do zagueiro, o Independiente aceitou a oferta colorada sobre o pagamento de US$ 2 milhões (R$ 6,2 milhões) pelos 50% dos direitos econômicos do defensor, e o negócio foi sacramentado na tarde desta quarta-feira.

O Inter, por exigência da direção argentina, dividirá o valor acertado em quatro parcelas até agosto de 2018 e terá opção de compra dos 50% restantes dos direitos do jogador por um preço fixado – pagando mais US$ 2 milhões. Cuesta assinará contrato com os colorados por duas temporadas, devendo ampliar o contrato por mais duas, depois que o Inter exercer a compra dos demais 50% de seus direitos. Camisa 14 no Independiente, o zagueiro poderá herdar a camisa 8 de Anderson, uma vez que a 14 do Inter já tem dono: Ernando.

Histórico

Cuesta começou a carreira no Arsenal Sarandí, em 2008, onde jogou até 2011 quando foi emprestado ao pequeno Defensa y Justicia, da cidade de Florencio Varela, retornou ao Arsenal e, em 2012, foi cedido ao Huracán. De volta ao Arsenal na temporada seguinte, teve destaque e foi vendido ao Independiente, em 2014. Em Avellaneda, se tornou capitão do time no ano passado, depois que Pellerano deixou a equipe. Na manhã de sábado, no amistoso entre Independiente e Temperley (time da primeira divisão argentina), Cuesta comentou com alguns jogadores que aquele poderia ter sido o seu último jogo pelo clube. Durante a semana, com o avanço das conversas com o Inter, Cuesta declarou:



– Se chegar uma oferta que seja boa para o clube, eu gostaria de aproveitar. Quero ir.

Desde então, nos treinos passou a compor o time reserva, uma vez que o técnico Ariel Holan foi informado pela direção do clube que já não contasse mais com o capitão.

— Cuesta está entre os cinco melhores zagueiros que atuam na Argentina hoje. Está um nível abaixo apenas de Jonathan Maidana (River Plate), que é o melhor da Argentina — analisou Alejandro Casar, repórter do jornal La Nación, de Buenos Aires. — Victor Cuesta é um xerife, um caudilho. Tem grande liderança em campo, uma personalidade muito forte e é muito bom na bola aérea. Não era muito bom na saída de bola, mas evoluiu muito neste aspecto nas últimas temporadas — acrescentou Casar.

Devido ao bom futebol apresentado na temporada 2015/2016, Cuesta foi chamado por Tata Martino para a seleção argentina na Copa América Centenário e foi capitão da seleção olímpica nos Jogos do Rio. Na temporada atual, disputou 12 partidas pelo Independiente, todas como titular. No ano passado, o Corinthians tentou a sua contratação, sem sucesso.

— Antes de chegar ao Independiente, Cuesta foi utilizado como volante. E foi bem. Mas é zagueiro de origem, vai muito bem no mano a mano contra os atacantes. É um jogador maduro, completo — comentou o repórter Miguel Riglo, do site El Rojo Es Mi Pasión, voltado para notícias do Independiente.

Carlos Borsa, repórter e apresentador da Rádio Splendid e da Crônica TV, em Buenos Aires, diz que Cuesta tem duas características fundamentais para corrigir os problemas defensivos Inter: saída de bola e posicionamento na bola aérea.

– Victor Cuesta cresceu muito nas últimas temporadas. Tanto é assim que foi convocado para a seleção argentina. Tem um cabeceio muito bom nas duas áreas, além de ser o segundo ou terceiro melhor zagueiro canhoto da Argentina. Tem personalidade, bom passe, sabe sair jogando e tem um grande senso de antecipação – afirma Borsa.

Victor Leandro Cuesta, 28 anos

Foi campeão argentino e da Super Copa com o Arsenal Sarandi, nas temporadas 2011/2012 e 2012/2013. No Independiente, jogou de 2014 a 2017, tendo disputado 92 partidas e marcado 8 gols.

* ZH ESPORTES