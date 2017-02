Leonardo Oliveira: quem é Harry Pottker?

Opinião

O atacante que o Inter receberá da Ponte Preta em maio pode ser considerado um emergente. Até o ano passado, quando despontou no Linense no Paulistão, William Pottker buscava seu lugar ao sol.

Revelado pelo Figueirense, tinha apenas 22 anos e havia rodado por Gandzazar, da Armênia, Ventforet Kofu, do Japão e Braga, de Portugal. Era sua segunda passagem pelo Linense.

Os sete gols em 15 jogos no Paulistão o levaram à Ponte Preta. No Brasileirão, manteve a forma e acabou como goleador, com 14 gols, ao lado de Fred e Diego Souza. No Figueirense, recebeu dos companheiros o apelido de Harry Pottker.

Segundo ele, os amigos diziam que ele fazia mágicas com a bola. Em São Paulo, a informação é de que o Inter pagou R$ 6,5 milhões, mais Fernando Bob, por 60% dos direitos do atacante.

