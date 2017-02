Melo faz alerta: "Não estamos tendo nem rendimento e nem resultados"

Sinal amarelo

A direção do Inter garante ter confiança em Antônio Carlos Zago. Mas o empate em 2 a 2 com o Passo Fundo, neste domingo, acendeu um sinal de alerta no Beira-Rio. O vice de futebol Roberto Melo falou sobre o resultado e disse que o time ainda não mostrou bom futebol em 2018.

– Na Copa do Brasil e na Primeira Liga, estamos tendo resultados, apesar do rendimento não ser o melhor. No Gauchão, não estamos tendo nem rendimento nem resultados – disse o dirigente ao ser questionado sobre o trabalho de Zago.

Melo também falou que o trabalho do técnico está no início – mas que não terá problemas em mudar de ideia se entender que o rendimento não vai melhorar.

– A gente tem de ter convicção até se convencer de que o que está sendo feito não está dando certo. Mas é muito cedo ainda, são apenas 40 dias de trabalho. Temos de dar tempo para que o trabalho do dia a dia surte resultados.

