Data oficial de audiência na Suíça do caso Victor Ramos deve ser anunciada na semana que vem

Novela

O Inter aguarda para a próxima semana a definição oficial da data da audiência do Caso Victor Ramos na Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça. O Tribunal sugeriu às partes envolvidas que a audiência seja realizada no dia 25 de abril, mas tanto o Inter quanto o Vitória pediram uma alteração. Os colorados querem a antecipação, enquanto os baianos solicitaram o adiamento.

O órgão suíço deve se manifestar no início da semana que vem, marcando dia e hora para a audiência, onde o Inter dará a sua cartada final para tentar reverter a queda para a Série B nos tribunais.



Leia mais:

Juventude x Inter : tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Em treino marcado pela volta de Ferrareis, Zago testa William na lateral esquerda

Torcedor Colorado ZH: muito obrigado, Juventude



A alegação colorada é que o Vitória deve perder pontos no Brasileirão 2016 por usar o zagueiro Victor Ramos supostamente de forma irregular.

— Estamos aguardando para qualquer momento (a definição da data). Acredito que até o início da semana que vem teremos esta definição, disse o vice-presidente jurídico do Inter, Gustavo Juchem.

A intenção do Inter é que o julgamento ocorra o quanto antes, para facilitar uma mudança na tabela das Séries A e B, em caso de vitória colorada no tribunal.

— Estamos tentando uma antecipação desta data, o que vai ao encontro de uma eventual decisão favorável, já que o Brasileirão está previsto para se iniciar nos dias 12 e 13 de maio, completa Juchem.



Relembre o Caso Victor Ramos

Desde o final do ano passado, o Inter entrou na Justiça Desportiva alegando uma irregularidade na inscrição do zagueiro Victor Ramos, que foi contratado pelo Vitória junto ao Monterrey-MEX. Como estava emprestado ao Palmeiras, os clubes trataram diretamente no Brasil, sem passar pelos trâmites burocráticos internacionais previstos pela Fifa, segundo o clube gaúcho. Isso teria beneficiado o clube baiano a acelerar sua inscrição e ter vantagens financeiras na negociação. O caso não foi levado adiante pela Procuradoria do STJD e, portanto, nunca foi julgado.