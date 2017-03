Finais, rivalidade, apito, "Garrincha" e DVD: Inter e Corinthians é o grande duelo da Copa do Brasil  

Velhos conhecidos

O sorteio da Copa do Brasil surgiu como uma fina ironia para a temporada colorada. Ainda em reconstrução, a equipe de Antônio Carlos Zago terá pela frente uma espécie de Gre-Nal interestadual: enfrentará o Corinthians na quarta fase do torneio. Rivalidade pura.

O primeiro jogo será no Beira-Rio e o segundo, na Arena Corinthians. As datas ainda não estão determinadas, mas foram pré-definidos os dias 5 ou 12 (ida) e 19 (volta) de abril. Jogão para o horário nobre da quarta-feira. Inter e Corinthians irão para o 73º clássico, curiosamente, será apenas o terceiro encontro entre as duas equipes na Copa do Brasil. A seguir, um resumo do clássico em 10 momentos:

O histórico

Inter e Corinthians se enfrentam desde 1967. De lá para cá, foram 72 jogos.

Os números:

Vitórias do Corinthians — 26

Empates — 27

Vitórias do Inter — 19

Gols do Corinthians — 77

Gols do Inter — 76





A temporada 2017

Inter

14 Jogos

8 Vitórias

4 Empates

2 Derrotas

27 Gols Pró

13 Gols Contra

Nono colocado no Gauchão, com 7 pontos

Líder do Grupo A da Primeira Liga e classificado às quartas de final





Corinthians

12 Jogos

8 Vitórias

3 Empates

1 Derrota

13 Gols Pró

6 Gols Contra

Líder do Grupo A do Paulistão, com 19 pontos





Na Copa do Brasil

Inter

Princesa do Solimões 0x2 Inter

Inter 4x1 Oeste-SP

Sampaio Corrêa-MA 1x 4 Inter

Inter 3x0 Sampaio Corrêa-MA





Corinthians

Caldense 0x1 Corinthians

Brusque-SC (4)0x0(5) Corinthians

Luverdense-MT 0x2 Corinthians

Corinthians 1x1 Luverdense-MT





A Copa do Brasil de 1992

Bicampeão brasileiro em cima do Corinthians, em 1976 (com gols de Dadá e Valdomiro), no Beira-Rio, o Inter voltaria a encontrar os paulistas em sua caminhada rumo à conquista da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Pacaembu, uma surpresa: o Inter fez 4 a 0 no Corinthians (até com pênalti marcado a favor dos colorados), na maior goleada da história do confronto — na protocolar partida de volta, 0 a 0 no Beira-Rio, e o Inter se classificou para enfrentar o Grêmio.

— Aquele foi um grande momento do nosso time — conta o ex-atacante colorado Maurício, autor do quarto gol. — Bater o Corinthians, no Pacaembu, deu moral para o nosso time. Foi o jogo que começou a encaminhar o título, pois chegamos desacreditados para aquela partida — acrescenta.

Para Maurício, o novo Inter e Corinthians pode servir de trampolim para a sequência da temporada colorada:

— Eliminar o Corinthians dará grande confiança ao Inter. E o momento é bom, pois o Corinthians não está jogando tão bem assim.





Já em 2009...

Em franca recuperação na história do clube (que foi rebaixado em 2007), o Corinthians investiu pesado para voltar a ser campeão. Em 2009, com Ronaldo Nazário como atacante, o time de Mano Menezes foi à final da Copa do Brasil contra o Inter de Tite. A final foi decidida no jogo de ida, no Pacaembu. O Inter desfalcado de Nilmar e Kléber (ambos na Seleção) mais D'Alessandro e Bolívar (ambos suspensos), perdeu por 2 a 0 — em um jogo com muita reclamação contra a arbitragem, como aquele pelo Brasileirão de 2005, no mesmo Pacaembu. No jogo de volta, 2 a 2, no Beira-Rio e Corinthians campeão.

— Eram dois supertimes. O Inter de 2009 foi um dos melhores times em que joguei — conta Bolívar. — Aposto muito no Inter para esse mata-mata. D'Alessandro está em um grande ano e derrotas como aquela jamais são esquecidas. Tenho certeza que ele fará uma força a mais para se classificar contra o Corinthians. São dois times em reconstrução — aposta o ex-capitão colorado.





A estatística recente é corintiana

Um dado chama a atenção. Dos últimos 17 jogos (a partir de 2009, quando o Corinthians voltou à Série A) entre Inter e Corinthians, 11 vitórias dos paulistas, apenas três vitórias gaúchas.

— Ocorre que esse período compreende o melhor momento do Corinthians na história, com grandes títulos e aumento da autoconfiança. Mas esses tabus só existem para serem quebrados — analisa Sérgio Xavier Filho, comentarista do Sportv. — Esse cruzamento, agora, foi incômodo demais para o Corinthians. E para o Inter também. Se perde, o Corinthians tem a Série A. O Inter, tem um torneio protocolar, só para subir. O Corinthians está tendo dificuldade para atacar, mas tem crescido em jogos grandes, como será este — afirma Xavier.





A última vez

Argel recém havia sido contratado pelo Inter, em 2015, quando o clube venceu o Corinthians pela última vez. De virada, por 2 a 1, em 16 de setembro, no Beira-Rio, com gols de Réver e de Valdívia. No gol da virada, Paulão fez a jogada em cima de Edílson que o Inter mesmo tratou de promover como "de Garrincha". A ironia teve resposta no ano passado, quando o Corinthians bateu o Inter por 1 a 0 e ajudou a empurrar o clube para Série B, e publicou em sua conta no Twitter: "põe no DVD" — ainda em referência ao DVD feito por Fernando Carvalho, em 2009, com lances da arbitragem que favoreciam o clube paulista.





Encontro de ex

No Inter, Danilo Fernandes, Uendel e o técnico Antônio Carlos Zago já passaram pelo Corinthians. Do outro lado, Jô e Marquinhos Gabriel, são ex-Inter.





Time-base do Inter

Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Paulão e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Charles, Uendel e D'Alessandro; Nico López e Brenner. Técnico: Antônio Carlos Zago





Time-base do Corinthians

Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Paulo Roberto, Maycon, Jadson e Rodriguinho; Kazim e Jô. Técnico: Fábio Carille

