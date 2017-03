Inter desiste da contratação de Marcelo Cirino

Não vem!

O atacante Marcelo Cirino não defenderá o Inter. Ao menos, neste momento. Na noite desta segunda-feira, o vice de futebol Roberto Melo confirmou à Rádio Gaúcha que o clube desistiu da negociação pelo atleta:



— A gente entendia que precisava de um jogador com característica de força, velocidade, que é diferente do que a gente tinha. Essa foi a primeira negociação que abrimos, em dezembro ainda, e foi se arrastando porque tem três partes de um lado, Inter do outro, então fica muito difícil contornar porque sempre surgia uma situação. Temos que defender o interesse do Internacional. Até hoje à tarde tentamos, mas chegamos a situações intransponíveis e à tarde a gente realmente saiu da negociação e deu por encerrada, nesse momento pelo menos.



Leia mais:

Entre Copa do Brasil e Gauchão, Inter viajará 7,5 mil quilômetros nesta semana

De Rubens Cardoso a D'Ale: quem já usou o número 15 de Victor Cuesta no Inter

Roberson elogia estilo de D'Ale: "Levanta o time mesmo quando estamos para baixo"



Apesar da desistência, o Inter ainda pode trazer outro jogador para o ataque. Isso não necessariamente acontecerá nas próximas semanas, já que ao longo da negociação por Cirino outros atletas foram anunciados para a posição. Entre eles, Pottker, que está na Ponte Preta e chegará em maio ao Beira-Rio.



*ZHESPORTES