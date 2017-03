Inter e Cruzeiro será realizado na quinta-feira, no Estádio Beira-Rio

Gauchão

Inter e Cruzeiro, válido pelas quartas de final do Gauchão foi adiado para a quinta-feira (dia 6), no Beira-Rio. A pedido da direção colorada, o jogo de ida do mata-mata teve a data remarcada. O jogo, que estava agendado para as 16h de sábado, precisou ser protelado devido à montagem do palco para o show dos ingleses Elton John e James Taylor, que ocorrerá em 4 de abril, no Anfiteatro ampliado do Beira-Rio.

Leia mais:

Técnico do Cruzeiro comemora adiamento do jogo contra o Inter: "Graças a Deus"

Inter oficializa a contratação de Edenílson e espera inscrever o volante no Gauchão

Raio-X da temporada: como foram os oito gols de William Pottker, o novo reforço do Inter



Assim, o palco do espetáculo começará a ser desmontado logo após a apresentação e em tempo hábil de receber o jogo pelo Gauchão.

O dia 6 também marca o aniversário de 48 anos do Beira-Rio.

*ZHESPORTES