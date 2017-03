Técnico do Cruzeiro comemora adiamento do jogo contra o Inter: "Graças a Deus"

Quartas de final do Gauchão

A confirmação do adiamento de Inter e Cruzeiro, deste sábado para a quinta-feira, devido à montagem do palco para o show de Elton John e de James Taylor, no Beira-Rio, foi recebida com entusiasmo pelos cruzeiristas.

— Graças a Deus adiaram — comemorou o técnico Ben-Hur Pereira, que comandou o time na vitória por 2 a 1 sobre o Inter, na Montanha dos Vinhedos.

A reação de Ben-Hur tem uma explicação: o desgaste da equipe, após retornar de Bento Gonçalves e, 64 horas depois, voltar a campo para iniciar o mata-mata com o Inter.

— Voltamos de viagem e chegamos em casa por volta das 3h, 4h da madrugada. Teríamos apenas um rejenerativo antes do início do mata-mata. E ainda perdemos o Sander e o Tawan, suspensos. Essa transferência será boa até para que possamos curtir o momento. No sábado, nem daria tempo — justifica o treinador.

Para Ben-Hur, a partir de agora o confronto contra o Inter será diferente:

— A pressão será bem maior agora, vamos jogar em um Beira-Rio que por si só já é uma arma para o Inter. Sabemos que o Inter também terá mais tempo para trabalhar, mas estamos esperançosos em seguir adinate no Gauchão.

O vencedor de Inter e Cruzeiro enfrentará nas semifinais o ganhador do clássico Ca-Ju.

