STJD concede efeito suspensivo para o Inter, mas jogo contra o Cruzeiro será em Bento

O STJD concedeu na tarde desta terça-feira o efeito suspensivo para o Inter, mas apenas para jogos a partir das quartas de final do Gauchão. Com isso, o jogo desta quarta-feira contra o Cruzeiro está confirmado para o estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.



O Inter foi enquadrado pelo procurador Alberto Franco no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto". O Veranópolis, mandante daquela partida, foi absolvido. Julgado no TJD, o clube foi punido com a perda de mando para dois jogos e multa de R$ 20 mil.



Em 2013, quando o Beira-Rio esteve fechado para reformas, o Inter mandou seus jogos em Caxias do Sul e Novo Hamburgo. No entanto, o Estádio do Vale receberá o jogo do Novo Hamburgo diante do Veranópolis. O Centenário estará desocupado, mas Caxias do Sul receberá a partida entre Juventude e São José no Alfredo Jaconi, e por isso receber o jogo do Inter seria impossível por questões de segurança.



