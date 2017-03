"Temos que crescer na hora certa", diz Zago sobre derrota e classificação do Inter às quartas

No Gauchão

Antônio Carlos Zago lamentou a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro na noite desta quarta-feira. Mas destacou a melhora do time no segundo tempo, em que teve poder de reação após a entrada de Roberson e o gol de Nico López logo no início. E ressaltou que o importante é que o time cresça na hora certa:



– Temos que buscar uma formação ideal, já temos uma base. Espero que na próxima fase, o time possa crescer. É uma quarta de final, são jogos importantes. Temos que crescer na hora certa e, nas quartas de final, dar uma reposta melhor – apontou o treinador colorado após a derrota em Bento Gonçalves.



Sobre o desentendimento entre Rodrigo Dourado e Nico López, que teve D'Alessandro apartando os dois jogadores, Zago minimizou a situação alegando que não viu e garantindo que os dois entraram abraçados no vestiário da Montanha dos Vinhedos:



– Eu nem vi esse lance. Estava prestando atenção em outro detalhe. Mas os dois entraram abraçaram no vestiário, está tudo bem – finalizou Zago.



Mais em cima da tabela

"Ficamos devendo um pouco nessa fase de classificação. Oscilamos bastante, algumas partidas jogamos o primeiro tempo bem. Hoje, fizemos um primeiro tempo bem abaixo, tínhamos alertado para dois jogadores do Cruzeiro, o Sander e o Jhon Lennon pela direita, onde saíram os gols. No segundo tempo, a equipe cresceu, conseguiu o gol logo no início do segundo tempo. Saímos com mais uma derrota."

Retenção de bola

"Melhoramos um pouco mais no segundo tempo. Nossa equipe tem um ritmo de jogo. No primeiro tempo estávamos lento em girar a bola de um lado para o outro. No segundo, começamos a tocar a bola com mais velocidade, apesar de ter errado passes. Isso vamos corrigir com treinamentos, temos logo um jogo difícil contra o mesmo Cruzeiro. É importante saímos com a vitória em casa (na próxima fase). Temos que melhorar através dos treinamentos."



Torcedor

"Eu procuro fazer o meu trabalho, torcedor tem o direito de cobrar. Torcedor está magoado com tudo que aconteceu no ano passado. Importante é conseguirmos a classificação. Mas ele está no direito dele."



Falta de evolução e foco na Série A

"É uma equipe em construção. Estamos trabalhando sempre para qualificar a equipe. Não é desculpa. Eu participei de uma Série B em uma equipe grande. O objetivo é retornar à Série A. Estamos trabalhando e pensando no futuro. Temos que melhorar um pouco mais agora, mas o principal objetivo é recolocarmos o Inter na Série A. Então, não adianta ficarmos ansiosos agora."



Melhora na equipe, time base

Nico López fora do time e titular nesta quarta

"São jogadores que fazem parte do elenco, estou aqui para escalar quem eu acho que vai se sobressair sobre o adversário. No jogo passado, tive o Roberson e o Valdívia, o primeiro fez gol. Hoje ficou no banco tranquilamente, entrou e deu outro ritmo."



Desentendimento entre Dourado e Nico

