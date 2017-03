Zago fala de erros de passe na vitória do Inter e se prepara para "jogo do ano" com Corinthians

Projeções

Antônio Carlos Zago gostou do que viu, na vitória por 1 a 0 do Inter sobre o São Paulo-RG, principalmente, do primeiro tempo. Mas fez um alerta sobre os excessivos erros de passes que geraram contra-ataques perigosos da equipe de Rio Grande. O treinador comemorou o fato de a equipe colorada ter voltado à zona de classificação no Gauchão e, por fim, falou sobre o jogo do ano que o time terá diante do Corinthians, pela Copa do Brasil:

– No primeiro tempo, a equipe do São Paulo não chutou uma bola em gol. No segundo, antes de eles criarem as chances que criaram, acabamos errando passes. O importante era o resultado para entrarmos na zona de classificação – disse o treinador.



Sobre a quarta fase da Copa do Brasil, que o Inter pegará o Corinthians por uma vaga às oitavas, Zago falou sobre a rivalidade que se adquiriu com o time paulista nos últimos anos.

– Esperamos que a equipe possa evoluir jogo após jogo e chegue (na partida contra o Corinthians) com todos jogadores à disposição para que a gente possa jogar, talvez, o jogo do ano.



