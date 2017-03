Zagueiro tem palpite sobre por que Inter tem mais dificuldades no Gauchão do que na Copa do Brasil

Diferença intrigante

Leo Ortiz vê adversários do Gauchão mais fechados que os da Copa do Brasil

Um problema intriga o Internacional na temporada 2017. A equipe do técnico Antônio Carlos Zago está enfrentando muito mais dificuldades no Gauchão do que nas competições nacionais, como a Primeira Liga e a Copa do Brasil.

Uma das razões para isso apontadas no Beira-Rio é a dificuldade que o time colorado está tendo para superar times que jogam muito fechados, postura normalmente adotada pelos adversários do interior gaúcho.

— É complicado até explicar. Tem essa questão de os times virem um pouco mais fechados contra nós. Nem o Sampaio Corrêa e nem o Oeste (na Copa do Brasil) vieram tão fechados como vêm os times no Gauchão. Mas tem algumas coisas também que precisamos acertar — disse o zagueiro Léo Ortiz, titular da defesa colorada.

Enquanto na Copa do Brasil e na Primeira Liga o Inter tem 100% de aproveitamento, no Gauchão a equipe colorada está apenas na nona colocação, com apenas uma vitória em sete jogos, fora inclusive da zona de classificação para as quartas de final.

Léo Ortiz citou também o segundo tempo do Gre-Nal (empate por 2 a 2) e a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas como os melhores exemplos de boas atuações coloradas no Gauchão.

Na primeira fase do Estadual, o Inter ainda tem quatro jogos, contra São Paulo-RG, Ypiranga, São José e Cruzeiro.

