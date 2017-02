Com oito gols na temporada, Fred tem início impressionante sob o comando de Roger

Eficiência

O Atlético-MG fez apostas altas no centroavante Fred. A opção por dar mais espaço ao jogador passou pela venda de Lucas Pratto ao São Paulo e, pelo menos nas rodadas iniciais do Campeonato Mineiro, tem dado resultado. Em cinco jogos no Estadual, o camisa 9 tem sete gols — Os vice-artilheiros são Ábila (Cruzeiro), Hugo Almeida (América-MG) e Danilo Barcelos (Atlético-MG), com três gols cada.

Fred só não marcou em um jogo, na vitória por 3 a 0 sobre a Tombense. O centroavante fez o gol da vitória contra o América-TO na primeira rodada e um dos gols na vitória sobre o Uberlândia por 3 a 0. Mas os números mais impressionantes foram nos últimos dois jogos. Ele marcou três vezes na vitória por 4 a 1 sobre o América-MG, e duas no 3 a 2 diante do Democrata de Governador Valadares. As atuações renderam elogios do técnico Roger Machado, que ressaltou a "eficiência altíssima" do atacante de 33 anos. Fred ainda tem um gol na Primeira Liga, marcado na vitória por 2 a 0 sobre o Joinville.

Leia mais:

Tianjin Quanjian apresenta Pato e novo uniforme

Sobrevivente da tragédia da Chape, Alan Ruschel já faz treino com bola

Bravo pode trocar Manchester City pelo RB Leipzig

Para o centroavante, o sistema proposto por Roger é o diferencial na boa fase no início da temporada.

— Da forma que o Roger pede, eu costumo conversar bastante com os meias, até o Elias, que se aproxima muito. O mais importante para mim é ter duas, três opções do lado para sair tabelas, triangulações, para que eu possa fazer os gols — destacou.

A consistência de Fred também tem sido importante para o time mineiro. Ele ficou de fora de apenas um jogo na temporada — a derrota para o Cruzeiro na Primeira Liga, por cumprir suspensão imposta pelo STJD.

O grande desafio de Fred na temporada será a Libertadores — título que o centroavante ainda não conquistou na carreira. A estreia atleticana é no dia 8 de março, contra o Godoy Cruz, fora de casa.