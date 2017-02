Conmebol passa por cima de regulamento, e Capiatá decide vaga contra Atlético-PR em casa

Polêmica

Na terceira fase da Libertadores da América, o Deportivo Capiatá recebeu uma colher de chá da Conmebol e irá decidir a vaga na fase de grupos da competição contra o Atlético-PR dentro de casa.

A decisão revoltou a torcida do time brasileiro, já que eles esperavam que o Furação decidiria a vaga na Arena da Baixada, já que o regulamento da Libertadores prevê que o time melhor ranqueado decide o mata-mata em casa.

No Ranking da Conmebol o Atlético é o 71º colocado, enquanto o Deportivo Capiatá está na modesta 199ª posição. Em resposta a polêmica, a entidade máxima do futebol sul-americano alega que manteve as posições das chaves no sorteio dirigido, em carta assinada pelo diretor de competições Hugo Figueredo.

Nas fases anteriores o time paraguaio decidiu fora de casa contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, e Universitario, do Peru.

