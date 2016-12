Após sondagens de times brasileiros, Allione entra na mira do River Plate

Negociação

Depois das sondagens de Vitória, Internacional e Vasco, Allione entrou na mira do River Plate-ARG para 2017. O clube argentino ainda não avançou nas negociações com o meia-atacante, mas o estafe do palmeirense coloca esta como a principal opção para o ano que vem.

- Estou buscando a melhor oferta para ele (Allione) e seria um prazer jogar no River. Quero que ele jogue em um time que possa crescer. Se for ao River, será por empréstimo de um ano, não haveria inconveniente de sua saída do Palmeiras e hoje o River seria a melhor opção - disse Tomás Budelli, empresário de Allione, em entrevista à rádio argentina Rivadavia.

O meia-atacante de 22 anos esteve perto de se transferir para o Racing-ARG, o primeiro dos clubes a se interessar por ele, mas as conversas esfriaram. De qualquer forma, a tendência é de que Allione seja emprestado com opção de compra. Trata-se de um desejo do jogador, que não quer ficar mais um ano como opção frequente no banco de reservas. Ele ainda tem contrato com o clube até o meio de 2019.

Além de terminar o ano na reserva, Allione sabe que terá concorrência ainda maior, diante das recentes contratações de Keno e Hyoran, por exemplo. Contratado em 2014 a pedido de Ricardo Gareca, o camisa 15 tem 71 jogos e sete gols marcados pelo Verdão.

