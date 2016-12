Arsenal monitora situação de Allegri para o lugar de Wenger

Mercado europeu

O Arsenal observa com atenção a situação de Massimiliano Allegri na Juventus. O treinador não teria uma boa relação com a diretoria e pode ser demitido no fim da temporada, mesmo com provável título do Campeonato Italiano. E os Gunners podem se aproveitar disso e acertar com o técnico, que chegaria para substituir Arsène Wenger, que está no clube há 20 anos e pode não renovar.



Segundo o "The Sun", Allegri estaria disposto a criar uma nova dinastia no Arsenal, assim como fez Wenger. O italiano também estaria chateado com a falta de reconhecimento da imprensa em seu país, mesmo bem à frente dos rivais no Calcio e classificado para as oitavas de final na Liga dos Campeões.

Wenger deve deixar o Arsenal no fim da temporada. Segundo o próprio tabloide inglês, o seu destino pode ser o PSG, que estaria insatisfeito com Unai Emery, que ainda não deu um padrão à equipe, apenas a terceira colocada no Francês, cinco pontos atrás do Nice.



Além de Allegri, a imprensa inglesa especula outros treinadores para o lugar de Wenger. Um deles é o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid. Quem também é cogitado é Bergkamp, ex-jogador e ídolo dos Gunners, Ralph Hasenhuttl, do RB Leipzig, e Eddie Howe, do Bournemouth.



