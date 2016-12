Camilo revela sondagem, mas reforça desejo de permanecer no Botafogo

Mercado

Camisa 10 do Botafogo, Camilo foi um dos pilares do clube na campanha que culminou na classificação para a Libertadores de 2017. Com seis gols e seis assistências no Brasileirão, o meia se manteve em evidência, e, naturalmente, atraiu neste final de ano o interesse de alguns clubes. Contudo, o longo vínculo com o Glorioso e o desejo de jogar a Libertadores reforçam pela permanência.

– Meu representante recebe várias ligações, mas não tem nada concreto, são muitas sondagens do exterior, Ásia, alguns clubes do Brasil¿ Quero aproveitar minhas férias, essas situações ele sabe conduzir, já trabalhamos há mais de cinco anos juntos. Quando tem algo concreto ele vem a mim. Fico tranquilo – disse o jogador, em entrevista para a Rádio Tupi. Ele ainda completa:



- Tenho contrato até 2018, estou focado em fazer uma ótima temporada novamente. A Libertadores é um torneio muito difícil, o primeiro obstáculo já mostra isso, temos que fazer um belo trabalho para passar por esse objetivo primeiro e pensar alto lá na frente - afirmou Camilo.



Com contrato até o meio de 2018, o Botafogo segue muito tranquilo quanto a manutenção do jogador. Se depender de Camilo, este vínculo pode ser ainda maior. Ele agradeceu ao clube pela chance dada a ele este ano e fez projeções.



