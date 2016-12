Flamengo acerta patrocínio que renderá ao clube R$ 190 milhões em seis anos

Reforço no caixa

Ainda na busca por contratações para dentro dos gramados, o Flamengo acertou com um grande reforço para os cofres do clube. O Rubro-Negro fechou patrocínio com a empresa tailandesa de bebida energética Carabao Tawandang, que estampará sua marca na camisa. O vínculo de seis anos renderá ao Fla R$ 190 milhões, e se anunciado após aprovação do Conselho Deliberativo.

Em 2017, a Carabao estampará as mangas da camisa do Fla. Para isso, a empresa pagará ao Flamengo R$ 15 milhões. A partir de 2018, a marca passará a ser o patrocinador master e ocupará o espaço mais nobre do manto rubro-negro. Com isso, o clube receberá R$ 35 milhões por ano.

Além disso, o Flamengo também receberá uma porcentagem por cada latinha de energético vendida, além de bônus com o crescimento da empresa. O vice-presidente de marketing do Flamengo, Daniel Orlean, trata o novo patrocínio como um marco na história do Flamengo.

- Grande passo no sentido de estabelecer com as marcas uma parceria estratégica que vai além de um patrocínio de mídia. É uma parceria onde a gente ganha junto com o crescimento dos resultados do nosso parceiro. Trata-se de uma empresa que já está na Europa, em vários países. É um trabalho que vem sendo feito há alguns meses pelo nosso time de executivos, e acreditamos que é um marco não só na história do Flamengo, mas também na história do futebol brasileiro, porque é o maior patrocínio que a gente percebe .na história do futebol brasileiro - disse Orlean ao site 'Globoesporte.com'.

A Caixa Econômica Federal é o atual patrocinador master do Flamengo e paga R$ 25 milhões ao clube por ano. As partes estão negociando para a renovação do contrato e o valor pode ser maior ano que vem. A ideia da diretoria é continuar com o banco como parceiro a partir de 2018. No entanto, ele estamparia outro espaço da camisa.

