FOTO: Murray treina com crianças na Escócia

Retribuição

Pouco importa o esforço que fez para alcançar o topo do ranking mundial. Andy Murray não cansa de treinar nem no horário de descanso. Nesta segunda-feira, o escocês seguia em quadra às 22h15min, no horário do Reino Unido. Detalhe: treinando com crianças.

A foto foi publicada por Judy Murray, mãe do tenista escocês, acompanhada da mensagem #givingback — retribuir, em inglês.

*ZHESPORTES