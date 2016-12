São Paulo anuncia retorno do meia Cícero ao Morumbi

Velho conhecido

O São Paulo fechou a contratação do quarto reforços para a próxima temporada. Depois dos atacantes Wellington Nem e Neílton e do goleiro Sidão, o clube paulista anunciou a chegada de Cícero na tarde desta quinta-feira. O acordo é de empréstimo e tem duração até o fim de 2018.

Cícero passa férias nos Estados Unidos com a família e não voltará ao Brasil. A delegação tricolor viaja para os EUA em 6 de janeiro para realizar a pré-temporada e disputar a Florida Cup. Assim, o meio-campista se apresentará na IMG Academy, na cidade de Bradenton, para ser submetido a exames médicos e assinar contrato.

Leia mais:

Kayke tirou japoneses do sério por falta de comprometimento, diz jornalista

Inter deve receber proposta da Premier League por Anderson

"A preferência é do Inter", diz empresário de Taison

O retorno ao Morumbi ocorre quatro temporadas após a despedida, em 2012, com o título da Copa Sul-Americana. Na ocasião, já sem espaço com o então técnico Ney Franco, era reserva da equipe. Em 2011, no entanto, teve bom desempenho até exercendo outras funções: lateral-esquerdo, centroavante e zagueiro. A versatilidade é algo que atraiu Rogério Ceni.

O Fluminense aceitou o empréstimo por duas temporadas sem custos e ainda bancará entre 30% e 40% do salário do atleta de 32 anos. O São Paulo deve custear menos de R$ 280 mil mensais pelo reforço. Nesta temporada, Cícero fez 63 jogos, marcou 16 gols — artilheiro dos cariocas — e sagrou-se campeão da Primeira Liga, durante o primeiro semestre.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Cícero Santos

Data de nascimento: 26/08/1984 (32 anos)

Local de nascimento: Castelo (ES)

Altura: 1m80cm

Peso: 72kg

Clubes

2002/2005 — Bahia

2006 — Figueirense

2006/2008 — Fluminense

2008/2010 — Hertha Berlim

2010/2011 — Wolfsburg

2011/2012 — São Paulo

2013/2014 — Santos

2014 — Fluminense

2015 — Al-Gharafa

2015/16 — Fluminense



Títulos

2006 — Campeonato Catarinense

2007 — Copa do Brasil

2012 — Copa Sul-Americana

2016 — Primeira Liga



Prêmios

2014 — Melhor meia do Campeonato Paulista

2014 — Melhor jogador do Campeonato Paulista

2014 — Eleito para a Seleção do Campeonato Paulista

Artilharias

2006 — Goleador do Campeonato Catarinense (12 gols)

2014 — Goleador do Campeonato Paulista (9 gols)

*LANCEPRESS