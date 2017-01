Botafogo apresenta Montillo nesta quarta-feira

A mítica camisa 7

A principal contratação do Botafogo, Walter Montillo, será apresentado para a torcida alvinegra ao meio-dia desta quarta-feira. O meia que estava no futebol chinês receberá a mítica camisa 7, imortalizada por Garrincha, de outro ídolo do clube: Maurício. O ponta que foi o grande destaque do campeonato carioca de 1989, acabando com um período de seca de 21 anos sem títulos da equipe de General Severiano, foi escalado para a cerimônia.

Após entrevista coletiva restrita a jornalistas e sócios-torcedores vencedores de promoção, o novo camisa 7 vai saudar a torcida da escadaria do Palacete Histórico.

O Presidente Carlos Eduardo Pereira, o Vice-Presidente Geral Nelson Mufarrej, o Vice-Presidente de Futebol Cacá Azeredo e o ídolo e grande colaborador da mística da camisa 7, Mauricio 89, estarão presentes.