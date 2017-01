Botafogo encaminha venda de Luis Henrique para o Atlético-PR

De saída

Está próxima do fim a passagem de Luis Henrique pelo Botafogo. Após a segunda investida do Atlético-PR, o atacante de 18 anos vai mesmo defender a equipe de Curitiba, rompendo um contrato que terminaria em maio. Nesta terça-feira a venda deve ser selada, e o clube carioca deve permanecer com parte de percentual dos direitos econômicos do atleta.

Em 2015, o Botafogo encontrou Luis Henrique ainda no time sub-17, em grande fase. Ele estreou e, na Série B, teve grande início. Até o fim do ano, de contrato prolongado, continuou regular. Mas a queda de rendimento, em 2016, foi bruta. Enquanto não conseguia contratar um centroavante, o clube tinha em Luis Henrique o titular dos primeiros treinos da pré-temporada. Porém, um a um, os concorrentes foram passando à frente do jovem.

Em meio a tudo isso, o talento de Luis Henrique passou a ser colocado em dúvida, internamente, assim como incerta ficou a vontade de ambas as partes renovarem o vínculo. O Atlético-PR surgiu pouco antes do fim da janela de transferências, interessado em levar a revelação. Sem sucesso naquela ocasião, o rubro-negro deve confirmar a contratação agora para 2017.

