Lucca, do Corinthians, é alvo do Botafogo e pode ser emprestado

O Botafogo abriu o leque de opções para reforçar o ataque após a saída de Neilton. Lucca, do Corinthians, é uma das opções, e não deve ter problemas para se transferir por empréstimo. Sem espaço no Timão, ele pode sair para buscar mais oportunidades.



A diretoria da equipe paulista, a princípio, não vê problemas numa saída temporária do jogador de 26 anos. No Glorioso, ele disputaria posição com Rodrigo Pimpão.

Outras equipes também fizeram sondagens por Lucca. Ponte Preta e Vitória, que, no entanto, não disputarão a Taça Libertadores. A presença na principal competição do continente é um fator a mais que pode atrair o atacante para General Severiano.

Assim como não teve muitas oportunidades em 2016, o cenário do jogador, no Corinthians, para a temporada que está para começar não é melhor. O Botafogo, além de segundo atacantes, ainda tenta fechar com William Pottker para fechar as contratações para o setor ofensivo.

