Corinthians negocia com zagueiro Pablo e consulta lateral uruguaio

Depois de fechar as contratações dos atacantes Jô, Luidy e Kazim, o Corinthians está focado em buscar reforços para o setor defensivo. Nesta segunda-feira, o clube deu importantes passos por dois jogadores para 2017: o zagueiro Pablo, que atualmente defende o Bordeaux-FRA, e o lateral-esquerdo uruguaio Alvaro Pereira. As duas tratativas seguem estágios diferentes: há negociação pelo primeiro nome e, sobre o segundo, apenas uma consulta até o momento.



Pablo é um jogador monitorado pelo Corinthians há pelo menos três anos, quando se destacou com a camisa do Avaí. O Timão, porém, nunca fez uma investida, e viu o jogador se transferir para a Ponte Preta e em seguida para o Bordeaux, por 6 milhões de euros (na época, R$ 24 milhões). Agora, em busca de jogadores de defesa, o Corinthians iniciou conversas com os representantes de Pablo e recebeu sinais positivos: ele não é titular na França e, com contrato até 2020, poderia ser liberado por um ano sem problemas.

O Corinthians negocia agora com o Bordeaux a cessão gratuita por uma temporada. O gerente de futebol do clube, Alessandro, está à frente das negociações, mas até o ex-presidente Andrés Sanchez já conversou com os representantes do atleta na tentativa de convencê-lo a defender o Timão.

Enquanto negocia por um zagueiro, o Corinthians também se arma para buscar reforços em outras posições. Nesta segunda-feira, representantes do clube fizeram uma consulta ao estafe do lateral-esquerdo e volante uruguaio Alvaro Pereira, de 31 anos. O jogador, com passagens pela seleção de seu país e pelo São Paulo, ainda não tem negociação com o Corinthians, mas é alvo de interesse.

– Fomos procurados pelo Corinthians, mas ainda é um assunto muito precoce. Se nos chamarmos para uma conversa oficial sentaremos sem problemas. Quem não gostaria de jogar no Corinthians? É um grande clube, assim como o Grêmio e o Independiente (COL), outros que nos procuraram. É claro que ele tem um carinho muito grande pelo São Paulo, mas eles não nos procuraram desta vez – explica Carlos Vilalba, representante do lateral uruguaio.

Alvaro Pereira obedece ao perfil de reforços "cascudos" que o Timão deseja para 2017 e o interesse é uma tentativa de prevenção às possibilidades de saída de Moisés, Guilherme Arana ou Uendel. Ele também é opção para jogar no meio-campo.

