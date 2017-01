Chuva derruba parte da cobertura do Giulite Coutinho, em Edson Passos

Caiu

Trecho da cobertura do estádio: chuva derrubou o teto do Giulite Coutinho

Trecho da cobertura do estádio: chuva derrubou o teto do Giulite Coutinho Foto: América-RJ / Divulgação

Fluminense e America têm um problema urgente para resolver logo no primeiro dia de 2017. No sábado, uma parte da cobertura do Estádio Giulite Coutinho foi derrubada pelo vento e chuva que atingiu o Rio de Janeiro.

A diretoria do America já trabalha para que o incidente não impeça a renovação do contrato com o Fluminense, que deseja mandar os jogos do Campeonato Carioca em Edson Passos. Marco Antônio Teixeira, diretor de futebol do clube, comentou a situação atual e diz contar com a ajuda do Tricolor.

– Com certeza, a intervenção que não estava prevista passa a ser tratada com urgência e pode vir a ser tratada nessa renegociação. Provavelmente. Mas qualquer informação mais detalhada só a partir de amanhã. Uma situação lamentável, grave. Agora é planejar para tudo se resolver em curto prazo – disse o dirigente ao site NetFlu.

Leia mais:

Perto do Palmeiras, Felipe Melo é liberado de treinos na Inter de Milão

Zagueiro do Santa Cruz-PE pode ser o novo reforço do Inter para 2017

Coritiba anuncia contratação do atacante Rildo, ex-Corinthians



O Fluminense publicou uma nota em seu site oficial, e diz aguardar estudos técnicos antes de tomar qualquer decisão. Confira a íntegra:

"O Fluminense Football Club informa que neste sábado, dia 31, houve uma grande tempestade em Mesquita, com chuva de granizo. Com isso, a cobertura da arquibancada A do estádio Giulite Coutinho foi completamente danificada. Felizmente não houve nenhum ferido.

Cabe ressaltar que o America já está tomando as providências necessárias. O Fluminense está aguardando estudos técnicos e, desde já, trabalha para analisar alternativas que garantam conforto e segurança dos torcedores tricolores."

*ZHESPORTES