Com gol no fim, Milan derrota o Cagliari no San Siro

O colombiano Bacca salvou mais uma vez o Milan. Com um gol aos 43 minutos do segundo tempo, o atacante garantiu a vitória do Milan, no Estádio San Siro, por 1 a 0 sobre o Cagliari. De quebra, o Rossonero não se desgarra do pelotão de cima do Campeonato Italiano.



Com o resultado, o Milan assumiu a quinta colocação, com 36 pontos, que lhe garantiria hoje um lugar na próxima edição da Liga Europa. O Cagliari, por sua vez, permanece no meio da tabela, em 14º, com 23.

O Milan teve a posse de bola e mandou em praticamente todo o primeiro tempo. Mas o time pecava no último passe ou na finalização, para desespero da torcida. Para piorar, o Cagliari era perigoso no contra-ataque e teve suas chances.



Na etapa final, o panorama mudou um pouco, com o time visitante postado um pouco mais à frente e tendo até um gol anulado pela arbitragem. Mas o Milan foi valente, lutou até o fim e foi premiado com um gol de Bacca, que recebeu de Lapadula e bateu na saída do goleiro.



