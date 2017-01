Com golaço de Giroud, Arsenal vence o Crystal Palace 

Vale o Puskas

A chuva e o frio, característicos de Londres neste período do ano, formaram o cenário em que o Arsenal conseguiu o triunfo por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, neste domingo, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. No Emirates Stadium, Giroud perdeu uma chance inacreditável, mas compensou anotando um golaço estilo "escorpião" que abriu o caminho para a vitória dos Gunners.

Com o placar, a equipe de Arsène Wenger assumiu a terceira colocação, com 40 pontos, enquanto o Palace estacionou na 17ª posição, com 16 somados.

Sem contar com Ozil, gripado, o Arsenal entrou em campo com o participativo Lucas Perez no lugar do alemão. Giroud, Iwobi e Sánchez completaram a linha ofensiva no esquema 4-2-3-1 montado por Arsène Wenger. Logo aos seis minutos, Monreal descolou cruzamento pela esquerda, mas Giroud chegou atrasado, furou e perdeu uma grande oportunidade de abrir o placar.

Com o Arsenal dominando a partida, o francês não desperdiçou quando teve sua segunda chance. Na marca dos 17 minutos, Sánchez partiu em velocidade pelo flanco direito, e colocou a bola no meio da área. Entre dois marcadores, Giroud fez malabarismo para acertar um chute estilo "escorpião". A bola ainda tocou no travessão antes de entrar. Um golaço muito semelhante ao marcado por Mkhitaryan, do Manchester United, diante do Sunderland, na rodada anterior da Premier League.

Na volta do Intervalo, o Crystal Palace chegou com perigo. Benteke, que não viu a bola no primeiro tempo, chutou rente ao gol defendido por Petr Cech. Depois disso, o jogo esquentou e Sánchez foi travado nas defesas de Hennessey.

O goleiro do Palace, no entanto, não conseguiu evitar mais um do Arsenal. Aos 11 minutos, após bate e rebate na área, Iwobi aproveitou e cabeceou para o fundo do gol. Na sequência, pressão dos visitantes, que quase diminuíram com Benteke e Towsend. Ambos foram barrados por Petr Cech e não demorou para que os Gunners voltassem a ter domínio da partida e controlassem o placar até o apito final.

Na próxima rodada, no dia 3 de janeiro, terça-feira, o Arsenal enfrenta o Bournemouth fora de casa, às 17h45min (de Brasília), enquanto o Crystal Palace recebe o Swansea, às 18h (de Brasília).

