Comentaristas avaliam contratações de times brasileiros na janela de transferências

Os clubes brasileiros começam os trabalhos de pré-temporada nos próximos dias. Quase todos com novidades no elenco, em meio às contratações da janela de transferências do futebol nacional. O Palmeiras já contratou cinco jogadores, o São Paulo tem quatro novos reforços, e até a dupla Gre-Nal já confirmou novos nomes.

Mas, afinal, quem fez a melhor contratação até agora? Colunistas de ZH e comentaristas de TV opinam sobre os jogadores que serão novidade no Brasil em 2017 e falam quem se reforçou melhor até agora:

Paulo Vinícius Coelho, comentarista da Fox Sports

Tudo é um pouco aposta. O Palmeiras montou um time experiente e aposta nisso para ir bem na Libertadores. O Alejandro Guerra é um jogador importante, foi o melhor da Libertadores pelo Atlético Nacional, é um grande nome. Mas não deixa de ser aposta, se formos ver os estrangeiros que vieram para o Brasil e não deram certo – como o Seijas. Tem todo o período de adaptação, tem de se pensar nisso. A diferença do Palmeiras para os outros é que o clube tem dinheiro, está gastando, no melhor estilo Alexandre Mattos.

Gostei também da contratação do Conca pelo Flamengo: ele é um jogador que joga todas, mesmo que só possa estar à disposição em abril ou maio. Já a dupla Gre-Nal não tem grandes nomes. Mas o Grêmio tem que se reforçar pontualmente, e está fazendo o certo para compor um elenco que já é bom. Não precisa fazer um investimento tão grande. No Inter, o Roberson é um bom jogador, fez uma boa Série C, mas vai ter outro tipo de pressão no Inter.

Leonardo Oliveira, colunista de Zero Hora

A melhor contratação da janela brasileira foi a de um venezuelano. Sinal dos tempos, amigo, deste futebol globalizado. Alejandro Guerra, 31 anos, desembarca direto do Atlético Nacional-COL para ser o motorzinho do meio-campo no Allianz Parque. Vai compor um meio-campo com Tchê Tchê e Moisés de toque refinado e intensidade fora dos padrões a que nós brasileiros estamos acostumados. Mesmo com a fartura de jogadores à disposição de Eduardo Baptista, não acredito que o venezuelano chegue e espere a vez de jogar.

Aliás, Baptista, 46 anos, não tem do que reclamar do Papai Noel. O Palmeiras foi quem melhor contratou até agora nesta janela de verão. Buscou na Chapecoense, em final de contrato, o jovem Hyoran. E investiu R$ 4,5 milhões para tirar o meia Raphael Veiga, 21 anos e outra jovem revelação do Brasileirão. Fecha o carrinho de compras do Palmeiras o atacante Keno, destaque do Santa Cruz na temporada e que será alternativa a Dudu.

Em Porto Alegre, a realidade financeira é bem mais cinza do que no novo Allianz Parque. Os investimentos da Dupla são comedidos e do tamanho do bolso até aqui. O volante Michel e o atacante Kayke são nomes rodados e que buscam, no Grêmio, o grande salto na carreira. Michel mostrou virtudes no Atlético-GO campeão da Série B e essa credencial deve ser levada em conta. Kayke, no entanto, traz números pouco alentadores para quem vive de gols. Fez 49 apenas em toda a carreira. Mas a aposta é válida, principalmente, pelo baixo valor investido. Gabriel Fernández, o uruguaio de 22 anos que está a caminho, foi bem no Uruguaio pelo Racing. Mas exigirá um tempo de adaptação e até mesmo de preparação para encarar o futebol brasileiro.

No Inter. apenas Roberson chegou. É uma contratação que se encaixa no perfil que o momento do clube exige, um jogador rodado e com aspirações de ascender na carreira. Néris, a iminente segunda contratação, segue na mesma linha. O grande desafio do Inter é, mais do que buscar reforços, enxugar seu grupo e dar encaminhamento a alguns jogadores de salários elevados e rendimentos baixos. É preciso que eles saiam para que outros cheguem.

Sérgio Xavier Filho, comentarista do SporTV

Acho uma boa sacada o Conca, a contratação mais recente, do Flamengo. Mas a melhor é o Guerra, do Palmeiras. Melhor jogador da Libertadores, está em atividade. A história do Conca é boa pelo preço, porque só passa a receber quando joga. Para um jogador do tamanho dele, é uma negociação razoável. O Palmeiras tem um ótimo pacote. Quando você junta tudo, já tinha um time e contratou bem. Perdeu o Gabriel Jesus, que é algo enorme, mas foi bem. Mas a grande contratação vai ser o Marinho – se alguém levar ele. Já Grêmio e Inter vão atrás de apostas, e pode ser que funcione.

O São Paulo fez boas contratações, mas pontuais. Não são bombásticas, mas se você for ver, resolvem vários problemas do time: Wellington Nem para a velocidade no ataque, o Cícero é super útil, o Sidão é um goleiro que sabe jogar com os pés, e o Neilton, que é muito bom. É quem mais me surpreendeu, até porque tem uma divisão de base muito boa – e o Rogério Ceni está totalmente conectado com a base.

Luiz Zini Pires, colunista de Zero Hora

A contratação mais estranha foi a do Botafogo, um dos times mais endividados do Brasil e com menor arrecadação entre os grandes. Acertou com Montillo. Vai pagar absurdos R$ 600 mil por mês ao meia. O contrato é de altíssimo risco. Quem se reforçou melhor foi o Palmeiras, lógico. O campeão brasileiro está nas mãos de um mecenas, mesmo agindo nos bastidores. Paulo Nobre é sócio de um banco famoso. A direção reforçou o time com cabeça e buscou um jogador com sangue de Libertadores, o neurastênico Felipe Melo.

A dupla Gre-Nal se mantém no seu tamanho. Cofres raspados, endividados como o Estado, procuram barbadas no mercado, jogadores em final de contrato e clubes dispostos ao empréstimo sem grandes valores. O Inter está pior. Nem todos os jogadores de alguma grife estão interessados a encarar a logística da Série B. Mas o futebol é bom (e nos apaixona) porque dá chance ao imprevisível. Às vezes, as revelações nascem em lugares inóspitos.

