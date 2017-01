Dupla Gre-Nal fará estreia no Gauchão na segunda rodada

Calendário

A dupla Gre-Nal iniciará o Gauchão pela segunda rodada. No dia quatro de fevereiro, o Inter receberá o Novo Hamburgo no Beira-Rio e, no dia cinco, o Grêmio irá até o Estádio Centenário para encarar o Caxias.



Os jogos da primeira rodada, contra Ypiranga e Veranópolis, marcados para o dia 29 de janeiro, ocorrerão depois do primeiro final de semana de fevereiro, segundo a Federação Gaúcha de Futebol. Para remarcar as partidas, a FGF depende da CBF, que ainda não definiu as datas dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil - da qual participam Inter e Ypiranga.



— A rodada do dia 29 está mantida, mas sem os jogos de Grêmio e Inter. A ideia é definir as novas datas assim que a CBF divulgar a tabela da Copa do Brasil — explica o vice-presidente da FGF, Luciano Hocsman.



O adiamento dos jogos ocorreu por um pedido de Grêmio e de Inter devido às mudanças ocasionadas no calendário em 2016. Após a tragédia com o avião da Chapecoense, no final de novembro, a última rodada do Brasileirão foi postergada para 11 de dezembro, o que também impactou nas férias de 30 dias dos jogadores e no período de pré-temporada.



