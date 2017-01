"É uma traição dizer não ao seu país", diz Milla, lenda de Camarões

"Desertores" da bola

Hoje com 64 anos, Roger Milla disputou duas Copas do Mundo por Camarões, em 1990 e 1994 Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

A lenda do futebol camaronês Roger Milla, 64 anos, classificou como traição a ausência de vários jogadores, que deixaram de defender a seleção de Camarões pela Copa Africana de Nações para continuarem em seus clubes. Em entrevista à AFP no hotel da delegação, o ex-atacante garantiu que é "uma traição dizer 'não' ao seu país":



— Não se pode chantagear seu país, nunca na vida. Se eles preferem jogar pelos seus clubes, que continuem lá e ponto. O Camarões está cheio de jogadores, não temos problema nesse sentido. São filhos de Camarões e sempre serão. É graças ao país que eles se tornam grandes jogadores no futuro. Se não jogam no time nacional, não teria nenhum grande clube interessado em contratá-los – disse o ex-craque, atração da Copa do Mundo de 1990, na Itália.

Pelo menos sete jogadores, que deveriam estar na lista dos 23 convocados para a seleção nacional, negaram a chamada: Joël Matip, do Liverpool, e Eric Choupo-Moting, do Schalke 04, jogam em grandes europeus e preferiram não ir ao Gabão para a disputa.

Milla também criticou o treinador da seleção, o belga Hugo Broos, dois dias depois da estreia dos Leões no torneio. O time conseguiu apenas um empate com Burkina Faso.

— Se Broos continua desse jeito, acho que não vai dar certo, porque os camaronenses são exigentes. Lembro do caso de Jaques Zoua, que é o centroavante ideal. Eu joguei como centroavante e não posso aceitar que Zoua saia do meio dos zagueiros do time adversário e vá buscar a bola na defesa de Camarões — criticou.

A dois dias do jogo contra Guiné Bissau. Milla prosseguiu em sua crítica:

— Queremos recuperar nosso status. Se não tiver resultado, Broos vai cair. É ele quem deve se esforçar para o time de Camarões brilhar.

*AFP