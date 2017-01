Em mensagem de Ano Novo, Kroos "provoca" brasileiros lembrando 7 a 1

Corneta

Assim como muitos jogadores de futebol, Toni Kroos, meio-campista do Real Madrid, também foi às redes sociais para deixar sua mensagem de Feliz Ano Novo. O alemão, no entanto, fez a internet "bombar" com uma brincadeira numa postagem neste sábado.



Em português, Kroos desejou "Feliz 2017", utilizando uma imagem com as bandeiras de Brasil e Alemanha no 1 e no 7, respectivamente, relembrando a histórica goleada alemã por 7 a 1 sobre a seleção canarinho, no Mineirão, durante a Copa do Mundo de 2014.



Leia mais

Em busca de centroavante, Santos abre tratativas com Luis Fabiano

Jornal argentino aponta interesse do Grêmio em Blandi, do San Lorenzo

Tottenham abre o ano com goleada sobre o Watford no Inglês



A mensagem gerou polêmica e os brasileiros não perdoaram, deixando inúmeras mensagens em resposta ao jogador do Real. O lateral Marcelo, companheiro do alemão na equipe merengue, também foi ao Twitter e exigiu respeito.



— Feliz ano novo a todos muita saúde e RESPEITO Ao próximo sempre! — escreveu Marcelo, que usou seguidas bandeirinhas do Brasil na mensagem.

Diante da dimensão que teve a brincadeira, Kroos voltou a se manifestar e disse tratar de uma piada:



— Muita atenção para uma pequena piada. Desejo a todos vocês um ano novo seguro e feliz! — escreveu o meio-campista.

A lot of attention for a little joke¿¿ Wish you all a safe and happy new year! — Toni Kroos (@ToniKroos) January 1, 2017

Toni Kroos foi titular da Alemanha no Mineirão e castigou os brasileiros com dois gols. Após o massacre, a Alemanha enfrentou a Argentina e sagrou-se campeã mundial pela quarta vez, vencendo a final por 1 a 0, na prorrogação.





LANCEPRESS!