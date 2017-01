Flamengo espera Rômulo se acertar com os russos para fechar negócio

Reforço

O Flamengo espera o volante Rômulo, que atualmente tem vínculo com o Spartak Moscou, da Rússia, se acertar com o clube para pode fechar com o jogador para a temporada de 2017. O atleta segue conversando com a diretoria do clube para conseguir a liberação e decretar sua ida para o Fla.

Leia mais:

Conheça os possíveis formatos da Copa do Mundo com 48 seleções

Botafogo apresenta Montillo nesta quarta-feira

Por problema de companhia aérea, Léo Moura só chega a Porto Alegre na terça-feira



O vice-presidente do clube, Flávio Godinho, afirmou que só depende do jogador se resolver na Rússia para dar seguimento no desfecho do negócio.

– A situação do Rômulo segue na mesma, ele tem que ser acertar na Rússia, assim como aconteceu com Donatti, quando se acertou com o Rosário Central. Temos interesse no Rômulo, mas enquanto ele não resolver lá, não da para ter acerto. Ele pode se resolver com o clube nos próximos dias, ele está tentando acertar o mais rápido possível – explicou o dirigente.

– Temos o interesse nele, ele tem o interesse em vir, mas ele tem que resolver a vida dele lá (na Rússia) – finalizou.

*Lancepress

u.

*Lancepress