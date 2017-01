Griezmann afirma estar cansado de rumores sobre sua saída do Atlético

Ele fica

O atacante francês Antoine Griezmann revelou estar cansado dos rumores que indicam uma possível saída do Atlético de Madrid, em entrevista ao jornal espanhol AS.



– Ninguém pergunta a jogadores como Cristiano Ronaldo, Messi e Gareth Bale aonde eles irão jogar no ano que vem. Por isso eu não gosto que me perguntem – questionou o atleta, que defende a equipe de Vicente Calderón desde 2014.

Sobre as perguntas dos jornalistas, Griezmann foi enfático:

– Estou feliz e me divertindo no Atlético. Não me perguntem mais sobre o meu futuro. Eu me orgulho de jogar para essa torcida, com estes companheiros e com esse treinador. Pessoalmente, 2016 foi meu melhor ano como profissional e tomara que eu consiga seguir assim e melhorar.

Griezmann foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo na última temporada no prêmio Bola de Ouro, ficando atrás somente de Cristiano Ronaldo e Messi. O atacante, por outro lado, ainda não conseguiu vencer um campeonato com o Atlético.

– Falta levantar um título e estou certo de que esse momento vai chegar. Joguei duas finais e dei o sangue. Fico chateado por esse motivo, mas vim para o Atlético para jogar esse tipo de partida – afirmou o jogador de 25 anos.