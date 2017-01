Mahrez faz dois gols e ajuda Argélia a empatar contra Zimbábue

No sufoco





Herói do jogo, Mahrez (ao centro, entre Brahimi e Slimani, impediu a derrota para Zimbábue Foto: KHALED DESOUKI / AFp

Riyad Mahrez, eleito melhor jogador africano de 2016, fez jus ao prêmio na estreia da Argélia na Copa Africana de Nações e marcou dois gols no empate por 2 a 2 contra o Zimbábue, neste domingo (15).

Leia mais:

Santos desiste do negócio, e Hernán Barcos acerta retorno à LDU

Pogba revela que poderia ter poderia ter ido para Real ou Barça

Roma vence a Udinese por 1 a 0 e pressiona a líder Juventus



Mahrez abriu o placar aos 12 do primeiro tempo, mas sofreu a virada do Zimbábue com dois gols aos 17 e 29 minutos, marcados por Kudakwashe Mahachi e Nyasha Mushekwi, respectivamente. O gol de empate veio aos 37 da segunda etapa.

— A Copa da África nunca é fácil. Sabíamos que o primeiro jogo seria complicado e não fomos bem no primeiro tempo. No segundo tempo, jogamos bem e podíamos ter feito gols em vários momentos — lamentou Mahrez.

Tunísia e Senegal completam a rodada do grupo B.

A Argélia joga o segundo jogo contra a Tunísia, e o Zimbábue enfrenta o Senegal, na próxima quinta-feira (19).