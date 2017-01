Manchester City terá quase R$ 1 bilhão para reformular o elenco

Cofres cheios

Em momento turbulento no Campeonato Inglês, o Manchester City pode apelar novamente para o mercado em busca de dias melhores. Nesta terça-feira, o jornal "Daily Star" informa que o clube irá separar 250 milhões de libras (cerca de R$ 987 milhões) para Pep Guardiola reforçar o time.

Na lista dos Citizens, de acordo com o diário britânico, estariam astros como Alexis Sánchez (Arsenal), Koke (Atlético de Madrid) e Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), além do menos badalado Virgil Van Dijk (Southampton). Os investimentos, contudo, seriam apenas para a temporada 2017/2018.

Já para 2016/2017, o City gastou cerca de 184 milhões (R$ 639 milhões) em reforços, contratando Bravo, Stones, Nolito, Sané, Gündogan e Gabriel Jesus — o brasileiro chegou recentemente e ainda não estreou.

Já em relação a saídas, os torcedores do clube azul de Manchester podem ver Zabaleta, Clichy, Navas, Yaya Touré, Sagna, Kolarov, Kompany e Delp deixarem o clube, uma vez que eles têm seus contratos na reta final. A diretoria ainda irá analisar caso a caso, segundo o jornal "The Telegraph".

Situação instável no Inglês

A goleada sofrida diante do Everton, no último fim de semana, deixou o Manchester City ainda mais distante dos líderes do Campeonato Inglês. Hoje, a equipe de Pep se encontra na quinta posição, com 42 pontos — 10 a menos que o Chelsea, primeiro colocado.

Visando melhorar a fase, o City terá uma dura missão na próxima rodada (22ª). Neste sábado, o time de Guardiola recebe o embalado Tottenham, vice-líder, às 15h30min (de Brasília).