No Instagram, Luis Fabiano e esposa colocam transferência do atacante para o Vasco em dúvida

Esposa do atacante Luis Fabiano, Juliana Paradela Clemente está no Rio de Janeiro há algumas semanas e inclusive visitou residências que poderiam ser adquiridas caso se confirme a transferência ao Vasco. Mas no Instagram, nesta terça-feira, ao ser questionada por um torcedor, ela despistou afirmando que "infelizmente, ele não vai voltar tão cedo".

Praticamente no mesmo horário, o próprio Luis Fabiano usou o seu perfil no Facebook para responder um outro torcedor. Ao ser questionado se estava próximo de selar a transferência ao Vasco, o atacante agradeceu o carinho, mas deixou claro que não há "nada definido ainda". Apresentando, assim, o jogo duro feito pelos dirigentes chineses.



As partes desejam que o fim da novela ocorra até sexta-feira, véspera do início do Ano-Novo Chinês, representado desta vez pelo Galo de Fogo. Luis Fabiano segue negociando com o Tianjin Quanjian, o qual tem contrato até o fim deste ano, a rescisão, acertada verbalmente e que falta documentá-la. A bola está com os chineses.



