Tévez declara amor ao Boca em vídeo de despedida para o clube

Emocionado

No final do ano passado, ficou definido que Tévez não irá mais defender o Boca Juniors neste ano de 2017. O atacante que já chegou tirar foto com a camisa do novo clube, por meio de um vídeo demonstrou o carinho pelo clube Xeneize e se despediu dos torcedores.

– Quero agradecer a torcida do Boca por todo o carinho e amor que me deram sempre – disse o jogador.

Leia mais

Conca se apresenta ao Flamengo e anuncia que jogará com a camisa 19

Sport tenta repatriar o centrovante André, ex-Corinthians e Galo

Grávida, viúva de jogador da Chapecoense faz carta em nome do filho: "Te amo papai"



O atacante também falou sobre sua nova história no Shanghai Shenua e continuou:

– Não foi uma decisão fácil de ter e nem de comunicar em um clube que você ama. Eu agradeço todo o amor e apoio que me deram as pessoas, os líderes, a comissão técnica e os meus companheiros de equipe. Eu penso que você tem que estar 100% porque se estiver até mesmo 99% de certeza, você pode ir ou ficar no clube errado. foi o que aconteceu na minha cabeça, e se eu não estava 100%, não podia ficar no clube – afirmou.

O contrato assinado pelo argentino com o Shanghai Shenua o tornou o jogador mais bem pago do mundo da bola. Para defender a camisa do Shanghai Shenhua nos próximos dois anos, Tévez irá receber 615 mil libras (R$ 2,5 milhões) por semana – ou cerca de 32 milhões (R$ 129 milhões).