Adriano Gabiru se apresenta no Tupi de Crissiumal

De casa nova

Zero Hora

Por: Zero Hora

Gabiru fará primeiro treino no novo clube na segunda-feira

Gabiru fará primeiro treino no novo clube na segunda-feira Foto: Tupi FC / especial para o Guia Crissiumal

O atacante Adriano Gabiru, que fez história no Internacional, já está em Crissiumal, na Região Noroeste, para defender o Tupi FC. O jogador de 39 anos, com passagens por grandes clubes e pela Seleção Brasileira, chegou ao município gaúcho na manhã deste domingo.

De acordo com a direção, o jogador vai descansar até segunda-feira, quando se apresentará às 9h30min junto aos demais atletas para o primeiro treino.

Leia mais

Tupi de Crissiumal anuncia a contratação de Adriano Gabiru

Adriano Gabiru acerta com clube paulista e é apresentado em padaria

Gabiru anuncia saída do Taboão da Serra após quatro partidas

Jogador fez história no Inter Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

A direção do Tupi FC anunciou, durante jogo amistoso no último sábado, que Gabiru será apresentado oficialmente em um jantar, com os outros jogadores, previsto para a próxima semana. O jantar deverá ser aberto a simpatizantes, sócios, patrocinadores, torcedores e associados.

A expectativa é de que Gabiru estreie no Tupi no próximo sábado em um amistoso no Estádio Rubro-Negro, diante de adversário ainda a confirmar.

As informações são de Clecio Ruver, do Guia Crissiumal.