Camarões vence Egito e é campeão da Copa Africana de Nações

Quinto título

Camarões se tornou campeão da Copa Africana de Nações (CAN) ao derrotar o Egito por 2 a 1, neste domingo, no Estádio da Amizade de Libreville, no Gabão.

Treinados pelo argentino Héctor Cúper, os egípcios chegaram a abrir o placar com gol de Mohamed Elneny, aos 22 minutos do primeiro tempo, mas os camaroneses conseguiram virar a partida no segundo tempo, graças a Nicolas Nkoulou, aos 14, e Vincent Aboubakar, a dois minutos do apito final.

Leia mais:

Guardiola elogia Gabriel Jesus: "Na área, tem algo especial"

Sevilla empata com Villarreal e cede vice-liderança ao Barça

Lazio atropela Pescara com quatro gols de Parolo

Apesar de não estar entre as seleções favoritas, devido às inúmeras ausências dos principais jogadores do país, a jovem e inexperiente equipe camaronesa do técnico belga Hugo Broos foi crescendo durante a competição e, neste domingo, voltou a se sagrar campeã africana, feito que não realizava desde 2002.

Foi o quinto título da CAN para Camarões, que se aproxima a dois do recordista Egito, equipe mais vencedora do continente. Os Leões Indomáveis também ganharam o direito de representar o continente na próxima Copa das Confederações (17 de junho a 2 de julho na Rússia), entrando no grupo B, junto a Chile, Alemanha e Austrália.

A vitória teve sabor de vingança para a seleção de Camarões, que havia sido derrotada na final continental nas duas últimas vezes que encarou o Egito na decisão (1986 e 2008).

O argentino Héctor Cúper, à frente da seleção egípcia desde 2015, fica mais uma vez na carreira sem conseguir conquistar um grande título, apesar de poder comemorar ter disputado a final da CAN, algo que não estava nos planos de uma equipe que falhou em se classificar para a competição nas últimas três edições.

*AFP